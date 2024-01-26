Haberler Gündem KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI | 2024 Ocak Bakanlıklar sözleşmeli personel alımı yapıyor! Sözleşmeli kamu personeli alımı başvuru şartları ve tarihleri neler?

Bakanlıklar sözleşmeli personel alımı yapıyor! İşte 2024 Ocak kamu personel alımı ilanları... Kamu Personeli Alım İlanları resmi sitesi üzerinden yayınlanan ilanlara göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na personel alımı yapılacak. Kamu personel alımı başvuru tarihleri ve şartları 'https://kamuilan.sbb.gov.tr/' interet sitesi üzerinden adayların erişimine açılıyor. İşte 2024 Ocak kamu personel alımı ilanlarına ilişkin merak edilen detaylar... Habertürk Giriş: 26.01.2024 - 12:34 Güncelleme: 26.01.2024 - 12:34 facebook

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Kamu personel alımı ilanları Kamu İlan resmi interet sitesi üzerinden yayınlanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 62 sözleşmeli personel alımı, Ticaret Bakanlığı 499 sözleşmeli gümrük muhafaza memuru ve 103 sözleşmeli muayene memuru alımı yapacak. Sahil Güvenlik Komutanlığı 600 uzman erbaş alımı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ise 1629 sözleşmeli personel alımı yapacak. İşte 2024 Ocak Kamu Personeli alım ilanları...

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ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 62 PERSONEL ALIYOR! 62 sözleşmeli personel alımı başvuruları 24 Ocak ile 4 Şubat günleri arasında alınıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca 2022 yılı Kamu Personeli

Seçme Sınavı puanı (KPSS) esas alınmak suretiyle sözleşmeli 35 büro personeli ve 27 destek personeli pozisyonuna yerleştirme yapılacaktır. GENEL BAŞVURU ŞARTLARI 1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, 2- Müracaat tarihi itibarıyla herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak, 3- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak, 4- Askerlik çağına gelmiş erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak, 5- Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmıyor olmak, (farklı ünvana yapılan başvurular hariç) 6- Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi sebebiyle kurumlarca sözleşmesinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmemiş olmak, 7- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak.