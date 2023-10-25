Kamu personeline gelecek yıl 2,6 trilyon lira ödeme yapılacak Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri personeline gelecek yıl 2,6 trilyon lira nakdi ödeme planlanıyor

2024 yılı bütçesinden derlediği bilgiye göre, kurumlara ayrılan 11 trilyon 89 milyar liralık bütçenin yüzde 23'ü personel giderleri için kullanılacak.

Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı, personel giderleri için 790,1 milyar lira ile bütçeden en fazla payı aldı. Sağlık Bakanlığı personeli için ise 403,9 milyar liranın üzerinde ödenek aktarılacak. Emniyet Genel Müdürlüğü 222,3 milyar lirayla üçüncü sırada bulunurken, bu kurumun ardından gelen Milli Savunma Bakanlığına 213,5 milyar lira ayrıldı.

Gelecek yıl Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) çalışanlarına yaklaşık 6 milyar lira, Cumhurbaşkanlığı çalışanlarına 2,2 milyar lira, Anayasa Mahkemesi çalışanlarına 306,6 milyon lira ödeme yapılması planlanıyor.

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Özel bütçeli kurumların personeline gelecek yıl 305,1 milyar lira ödeme öngörülüyor. Buraya dahil olan yüksek öğretim kurumları personeli için 229,5 milyar lira aktarılacak.

Özel bütçeli kurumlardan personel ödemesi için en yüksek kaynak 18,1 milyar lirayla Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğüne verilecek. Karayolları Genel Müdürlüğüne de 17,6 milyar lira ayrıldı.

Düzenleyici ve denetleyici kurumların personeli için 6,4 milyar lira ödeme öngörülürken, bu kategoride 1,3 milyar lira ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ilk, 1,2 milyar lirayla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ikinci sırayı aldı.

Ayrıca, Türkiye Su Enstitüsü personeli için 15,9 milyon lira, Atatürk Kültür Merkezi için 28,2 milyon lira verilecek.

Ödeneklerin ekonomik sınıflandırılmasına göre, bütçeden personel giderleri için toplam 2,6 trilyon, sosyal güvenlik devlet primi gideri için ise 312,5 milyar lira ayrıldı.

2024 bütçesinde kurumlar için öngörülen personel giderleri şöyle:

KURUMLAR PERSONEL GİDERLERİ SOS. GÜV. DEVLET PRİMİ GİDERİ Türkiye Büyük Millet Meclisi 5.980.156.000 596.876.000 Cumhurbaşkanlığı 2.225.960.000 123.287.000 Anayasa Mahkemesi 306.614.000 32.415.000 Yargıtay 1.819.763.000 221.759.000 Danıştay 1.281.960.000 140.756.000 Hakimler ve Savcılar Kurulu 573.498.000 58.199.000 Sayıştay 1.658.402.000 206.555.000 Adalet Bakanlığı 125.355.199.000 13.951.288.000 Milli Savunma Bakanlığı 213.505.521.000 26.371.769.000 İçişleri Bakanlığı 43.865.760.000 8.518.480.000 Dışişleri Bakanlığı 14.303.759.000 950.712.000 Hazine ve Maliye Bakanlığı 16.261.055.000 1.881.537.000 Milli Eğitim Bakanlığı 790.060.716.000 94.210.419.000 Sağlık Bakanlığı 403.926.442.000 47.721.783.000 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 2.223.193.000 348.495.000 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 28.433.972.000 4.396.914.000 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 841.277.000 103.390.000 Kültür ve Turizm Bakanlığı 10.375.745.000 1.332.516.000 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2.588.167.000 318.429.000 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 11.796.489.000 1.535.334.000 Ticaret Bakanlığı 12.716.079.000 1.365.966.000 Gençlik ve Spor Bakanlığı 1.499.516.000 199.748.000 Tarım ve Orman Bakanlığı 41.161.830.000 5.445.485.000 Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 180.960.000 20.554.000 Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı 9.666.945.000 780.473.000 Jandarma Genel Komutanlığı 144.549.110.000 14.220.338.000 Sahil Güvenlik Komutanlığı 6.019.110.000 632.134.000 Emniyet Genel Müdürlüğü 222.293.862.000 29.945.025.000 Diyanet İşleri Başkanlığı 77.577.847.000 10.026.374.000 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 4.236.191.000 508.792.000 Gelir İdaresi Başkanlığı 23.444.185.000 2.945.978.000 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 6.726.457.000 996.904.000 Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1.721.578.000 242.353.000 Göç İdaresi Başkanlığı 7.111.020.000 1.248.213.000 Avrupa Birliği Başkanlığı 293.291.000 34.567.000 Devlet Arşivleri Başkanlığı 572.198.000 86.452.000 İletişim Başkanlığı 800.977.000 78.649.000 Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı 1.108.573.000 166.286.000 Strateji ve Bütçe Başkanlığı 681.969.000 75.460.000 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2.262.565.000 262.900.000 İklim Değişikliği Başkanlığı 64.196.000 7.156.000 Genel Bütçeli Kurumlar (I Sayılı Cetvel) 2.242.072.107.000 272.310.720.000 Özel Bütçeli Kurumlar (II Sayılı Cetvel) 305.066.981.000 39.228.774.000 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar (III Sayılı Cetvel ) 6.355.948.000 911.470.000 I+II+III Sayılı Cetvele Tabi Kurumlar Toplamı 2.553.495.036.000 312.450.964.000 Özel Bütçelere ve DDK'lara Hazine Yardımı Gelirden Ayrılan Paylar Merkezi Yönetim Bütçesi Toplamı 2.553.495.036.000 312.450.964.000