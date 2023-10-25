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        Kamu personeline gelecek yıl 2,6 trilyon lira ödeme yapılacak

        Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri personeline gelecek yıl 2,6 trilyon lira nakdi ödeme planlanıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2023 - 14:32 Güncelleme: 25.10.2023 - 14:32
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        Kamu personeline 2024'te 2,6 trilyon lira ödenecek
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        2024 yılı bütçesinden derlediği bilgiye göre, kurumlara ayrılan 11 trilyon 89 milyar liralık bütçenin yüzde 23'ü personel giderleri için kullanılacak.

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        Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı, personel giderleri için 790,1 milyar lira ile bütçeden en fazla payı aldı. Sağlık Bakanlığı personeli için ise 403,9 milyar liranın üzerinde ödenek aktarılacak. Emniyet Genel Müdürlüğü 222,3 milyar lirayla üçüncü sırada bulunurken, bu kurumun ardından gelen Milli Savunma Bakanlığına 213,5 milyar lira ayrıldı.

        Gelecek yıl Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) çalışanlarına yaklaşık 6 milyar lira, Cumhurbaşkanlığı çalışanlarına 2,2 milyar lira, Anayasa Mahkemesi çalışanlarına 306,6 milyon lira ödeme yapılması planlanıyor.

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        Özel bütçeli kurumların personeline gelecek yıl 305,1 milyar lira ödeme öngörülüyor. Buraya dahil olan yüksek öğretim kurumları personeli için 229,5 milyar lira aktarılacak.

        Özel bütçeli kurumlardan personel ödemesi için en yüksek kaynak 18,1 milyar lirayla Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğüne verilecek. Karayolları Genel Müdürlüğüne de 17,6 milyar lira ayrıldı.

        Düzenleyici ve denetleyici kurumların personeli için 6,4 milyar lira ödeme öngörülürken, bu kategoride 1,3 milyar lira ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ilk, 1,2 milyar lirayla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ikinci sırayı aldı.

        Ayrıca, Türkiye Su Enstitüsü personeli için 15,9 milyon lira, Atatürk Kültür Merkezi için 28,2 milyon lira verilecek.

        Ödeneklerin ekonomik sınıflandırılmasına göre, bütçeden personel giderleri için toplam 2,6 trilyon, sosyal güvenlik devlet primi gideri için ise 312,5 milyar lira ayrıldı.

        2024 bütçesinde kurumlar için öngörülen personel giderleri şöyle:

        KURUMLAR PERSONEL GİDERLERİ SOS. GÜV. DEVLET PRİMİ GİDERİ
        Türkiye Büyük Millet Meclisi 5.980.156.000 596.876.000
        Cumhurbaşkanlığı 2.225.960.000 123.287.000
        Anayasa Mahkemesi 306.614.000 32.415.000
        Yargıtay 1.819.763.000 221.759.000
        Danıştay 1.281.960.000 140.756.000
        Hakimler ve Savcılar Kurulu 573.498.000 58.199.000
        Sayıştay 1.658.402.000 206.555.000
        Adalet Bakanlığı 125.355.199.000 13.951.288.000
        Milli Savunma Bakanlığı 213.505.521.000 26.371.769.000
        İçişleri Bakanlığı 43.865.760.000 8.518.480.000
        Dışişleri Bakanlığı 14.303.759.000 950.712.000
        Hazine ve Maliye Bakanlığı 16.261.055.000 1.881.537.000
        Milli Eğitim Bakanlığı 790.060.716.000 94.210.419.000
        Sağlık Bakanlığı 403.926.442.000 47.721.783.000
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 2.223.193.000 348.495.000
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 28.433.972.000 4.396.914.000
        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 841.277.000 103.390.000
        Kültür ve Turizm Bakanlığı 10.375.745.000 1.332.516.000
        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2.588.167.000 318.429.000
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 11.796.489.000 1.535.334.000
        Ticaret Bakanlığı 12.716.079.000 1.365.966.000
        Gençlik ve Spor Bakanlığı 1.499.516.000 199.748.000
        Tarım ve Orman Bakanlığı 41.161.830.000 5.445.485.000
        Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 180.960.000 20.554.000
        Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı 9.666.945.000 780.473.000
        Jandarma Genel Komutanlığı 144.549.110.000 14.220.338.000
        Sahil Güvenlik Komutanlığı 6.019.110.000 632.134.000
        Emniyet Genel Müdürlüğü 222.293.862.000 29.945.025.000
        Diyanet İşleri Başkanlığı 77.577.847.000 10.026.374.000
        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 4.236.191.000 508.792.000
        Gelir İdaresi Başkanlığı 23.444.185.000 2.945.978.000
        Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 6.726.457.000 996.904.000
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1.721.578.000 242.353.000
        Göç İdaresi Başkanlığı 7.111.020.000 1.248.213.000
        Avrupa Birliği Başkanlığı 293.291.000 34.567.000
        Devlet Arşivleri Başkanlığı 572.198.000 86.452.000
        İletişim Başkanlığı 800.977.000 78.649.000
        Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı 1.108.573.000 166.286.000
        Strateji ve Bütçe Başkanlığı 681.969.000 75.460.000
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2.262.565.000 262.900.000
        İklim Değişikliği Başkanlığı 64.196.000 7.156.000
        Genel Bütçeli Kurumlar (I Sayılı Cetvel) 2.242.072.107.000 272.310.720.000
        Özel Bütçeli Kurumlar (II Sayılı Cetvel) 305.066.981.000 39.228.774.000
        Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar (III Sayılı Cetvel ) 6.355.948.000 911.470.000
        I+II+III Sayılı Cetvele Tabi Kurumlar Toplamı 2.553.495.036.000 312.450.964.000
        Özel Bütçelere ve DDK'lara Hazine Yardımı
        Gelirden Ayrılan Paylar
        Merkezi Yönetim Bütçesi Toplamı 2.553.495.036.000 312.450.964.000
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