Çalışma hayatı ile emeklilik arasındaki makasın bu denli açılmasının adalet ve hakkaniyetle bağdaşır bir yanının olmadığı belirten Kahveci, kamu çalışanlarının bu şartlar altında emeklilikte hayat standardını nasıl koruyacağının izaha muhtaç olduğunu bildirdi.

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Sosyal devletin, vatandaşlarına çalışırken de emekli olduğunda da onurlu bir yaşam sağlamakla mükellef olduğunu ifade eden şunları kaydetti:

"Ekonomik gelişmeler, vergi artışları ve zorunlu harcama kalemlerine gelen zamlar dikkate alındığında emekli maaşlarına yapılacak yüzde 25'lik artışın yeterli olmadığı görülmektedir. Hükümetimiz bu karardan dönmeli, 8 bin 77 liralık ilave ek ödemenin taban aylığa yansıtılarak emeklilere de verilmesini sağlamalıdır. Türkiye Kamu-Sen olarak sayın Cumhurbaşkanımızın çağrımıza kulak vereceğini ve emekli zamlarını bir kere daha değerlendirilerek emekli maaşlarına ilave ek ödeme tutarının dahil edileceğini ümit ediyoruz. Konfederasyon olarak bu yoldaki girişimlerimizi sonuç alıncaya kadar sürdüreceğiz."