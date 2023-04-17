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İzmir'de özel hastaneye "kamu zararı" operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

İzmir'in Menemen ilçesindeki özel bir hastanede yapılmamış tedavi ve işlemleri yapılmış gibi göstererek kamu zararına neden oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheliden 2'si tutuklandı

İzmir'de özel hastaneye
AA

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesinde gözaltında bulunan 14 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 şüpheli serbest bırakıldı, 11'i adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 2'si hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartı kapsamında "konutu terk etmeme", 7'si de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OPERASYON

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ilçedeki bir özel hastanenin sahibi, 4 çalışanı ile hastanede görev yapmış 9 doktor hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "örgüt faaliyetleri çerçevesinde resmi belgede sahtecilik", "nitelikli dolandırıcılık", "213 Sayılı Vergi Usul Kanununa Muhalefet" ve "3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa Muhalefet" suçlamasıyla yakalama kararı çıkarılmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir, İstanbul, Manisa ve Şırnak'taki adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda 14 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Şüphelilerin, yapılmamış tedavi ve operasyonları yapılmış gibi gösterdikleri, yurt dışındaki doktorları hastanede çalışıyormuş gibi göstererek kaşelerini kullandıkları ve çeşitli yöntemlerle fatura düzenleyerek kamuyu toplam 147 milyon lira zarara uğrattıkları öne sürülmüştü.

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