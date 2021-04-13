Kamuda esnek çalışma saati uygulanacak mı? Merak konusu oldu. Dün akşam Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kamuda esnek çalışma saatleri ile ilgili açıklamada bulundu.
KAMUDA ESNEK ÇALIŞMA UYGULANACAK MI?
Kamuda yeniden esnek çalışma modeli de gündemde. Belli şehirlerde ek tedbirler alınabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı'nın ardından koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan yeni kararları açıklayacak...
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