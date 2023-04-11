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Kamuda mülakat kaldırılıyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Kamu işçi alımı mülakatı...

Gün itibariyle gerçekleştirilen AK Parti tanıtım toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuda işe alımlara ilişkin flaş bir açıklamaya imza attı. İşte, günün hakkında en çok arama yapılan konularından biri olan kamuda mülakat kaldırılıyor mu sorusu ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ayrıntıları...

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  • Kamuda mülakat kaldırılıyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Kamu işçi alımı mülakatı kalktı mı?

    14 Mayıs seçimlerine kısa bir süre kala partiler milletvekili adaylarını tanıtmaya devam ediyor. Söz konusu seçime geri sayım başlamışken AK Parti de bugün adaylarını tanıttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşken toplantıda Erdoğan, kamuda işe alım mülakatlarıyla ilgili olarak flaş bir açıklamaya imza attı. İşte, detaylar...
  • Kamuda mülakat kaldırılıyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Kamu işçi alımı mülakatı kalktı mı?

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "KAMUDA MÜLAKATI KALDIRIYORUZ"

    Ekonomi: Ekonomimizi; yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyütmeyi sürdüreceğiz. Enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara düşürerek, ülkemizi bu sorundan mutlaka kurtaracağız. Memurundan emeklisine ve işçisine kadar çalışanlarımızın ücretlerini daima enflasyonun üzerinde artırarak, refah düzeylerini yükselteceğiz. 
  • Kamuda mülakat kaldırılıyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Kamu işçi alımı mülakatı kalktı mı?

    Turizmde 90 milyon turist ve 100 milyar dolar turizm geliri hedefiyle, yatırımı ve tanıtımı hızlandıracağız. Ülkemizin halen 300 bin civarında olan uluslararası öğrenci sayısını, 1 milyonun üzerine çıkartarak, küresel pazarın yüzde 10’unu elde edeceğiz. Bilişim ihracatında 15 milyar dolara ulaşarak, ülkemizi bu alanda küresel bir merkez haline dönüştüreceğiz. Ülkemizi 1 trilyon dolar dış ticaret hacmine ulaştırmaya yönelik hedefimize ulaşana kadar yatırıma, üretime, ihracata yükleneceğiz. Önümüzdeki dönemde yıllık 5,5 büyüme oranıyla, milli gelirimizi bu dönemde 1,5 trilyon dolara, ardından da asıl hedefimiz olan 2 trilyon dolara çıkartacağız.
  • Kamuda mülakat kaldırılıyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Kamu işçi alımı mülakatı kalktı mı?

     Kişi başına düşen milli gelirimizi 3 bin 600 dolardan 10 bin 600 dolara yükselttiğimiz gibi, önümüzdeki dönemde önce 16 bin dolara, ardından da daha yüksek seviyelere ulaştıracağız.Bu büyüme sayesinde 5 yılda 6 milyon yeni istihdam oluşturarak, işsizlik oranımızı yüzde 7 seviyesine gerileteceğiz. Kadın ve genç istihdamına özel önem vermeyi sürdüreceğiz. Kamuya işe alımları, görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak, gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız. Girişimcilerimize verdiğimiz destekle ülkemizden en kısa sürede 15 adet milyar dolar ve 5 adet on milyar dolar değerinde şirket çıkmasını sağlayacağız. Üretimin tabana yayılmasında çok önemli görev ifa eden KOBİ’lerimizi, büyüyen ekonomimizin lokomotifleri olarak, finansmandan istihdama her alanda daha güçlü şekilde destekleyeceğiz. Bugüne kadar hassasiyetle devam ettirdiğimiz bütçe disiplininden önümüzdeki dönemde de taviz vermeyeceğiz. Tasarım ve kriptoloji altyapısını kurduğumuz yeni nesil Dijital Türk Lirası projemizi hayata geçireceğiz.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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