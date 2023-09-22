Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Kamuda mülakat kalktı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika müşakat açıklaması

        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Kamuda mülakat kalktı mı?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim beyannamesinde; "Kamuya işe alımları, görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak, gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız." ifadelerine yer vermişti. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni bir açıklama geldi. İşte "Kamuda mülakat kalktı mı?" sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2023 - 10:24 Güncelleme: 22.09.2023 - 10:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Cumhurbaşkanı Erdoğan kamuda mülakat hakkında bakanlarla görüşmelerin sürdüğünü belirterek yeni açıklamalarda bulundu. Açıklamalar sonrasında "Kamuda mülakatlar kaldırıldı mı, son durum ne oldu?" soruları gündemdeki yerini aldı. İşte kamuda mülakat süreci hakkında merak edilen güncel bilgiler ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili güncel açıklaması...

        2

        KAMUDA MÜLAKAT KALKIYOR MU?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim beyannamesinde; ''Kamuya işe alımları, görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak, gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.

        3

        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YENİ AÇIKLAMA

        Son açıklamasında Erdoğan, ''Biz, mülakatları görevin gerektirdiği zorunluluklar dışında kaldırmayı vadettik. Görevin gerektirdiği hallerde ise hakkaniyetle hareket edilmesi temel yaklaşımımızdır. Mülakatlar çok sınırlı ve çok özel meslek gruplarında gerekli olabilir.

        4

        Elbette mülakat komisyonlarının objektif kriterlerle oluşturulması konusu da çok mühim bir konu. Konuyu ilgili bakanlarımızla yakın görüşüyor, çalışıyoruz. Ben seçim vaatlerim içinde böyle bir söz verdiysem, bunu Milli Eğitim bakanımla, İçişleri Bakanımla görüşmek suretiyle, yeni bir yol haritasıyla ilerletiriz.'' sözlerini kullandı.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        MİT'ten Sincar'da operasyon! Sözde sorumlu etkisiz
        MİT'ten Sincar'da operasyon! Sözde sorumlu etkisiz
        Borsa İstanbul endekslerinde değişikliğe gidildi
        Borsa İstanbul endekslerinde değişikliğe gidildi
        Öldüresiye darp edip uçurumdan attılar!
        Öldüresiye darp edip uçurumdan attılar!
        Ermenistan'da hükümet karşıtı gösteriler
        Ermenistan'da hükümet karşıtı gösteriler
        "Rakipleri dize getiriyor"
        "Rakipleri dize getiriyor"
        İSKİ barajlarda doluluk oranını açıkladı!
        İSKİ barajlarda doluluk oranını açıkladı!
        Vale cinayeti soruşturmasında flaş gelişme!
        Vale cinayeti soruşturmasında flaş gelişme!
        Beşiktaş'ın stat sponsoru belli oldu!
        Beşiktaş'ın stat sponsoru belli oldu!
        Ayasofya Stadı hayali!
        Ayasofya Stadı hayali!
        İstanbul'da feci kaza: 4 ölü!
        İstanbul'da feci kaza: 4 ölü!
        İşçi alacaklarındaki erime yavaşladı
        İşçi alacaklarındaki erime yavaşladı
        Türkiye'de ilk! Meme kanseri sonrası anne oldu
        Türkiye'de ilk! Meme kanseri sonrası anne oldu
        "Stresli bir süreçti"
        "Stresli bir süreçti"
        "Dublör"lü suç örgütü! 23 gözaltı
        "Dublör"lü suç örgütü! 23 gözaltı
        Açıklama geldi! Yağmur yok
        Açıklama geldi! Yağmur yok
        Antarktika'daki deniz buzu seviyesi uzmanları neden endişelendiriyor?
        Antarktika'daki deniz buzu seviyesi uzmanları neden endişelendiriyor?
        Game of Thrones'un yazarından ChatGPT'ye telif hakkı davası
        Game of Thrones'un yazarından ChatGPT'ye telif hakkı davası
        Evlenmeyeceğini açıkladı
        Evlenmeyeceğini açıkladı
        Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş sözler!
        Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş sözler!
        Ek MTV iptal davasında tarih belli oldu
        Ek MTV iptal davasında tarih belli oldu