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Kamudaki 700 bin işçinin zam pazarlığında kritik buluşma

2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde işçileri temsil eden TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ heyetleri ile işvereni temsil eden TÜHİS yetkilileri 5 Nisan Çarşamba günü bir araya gelecek.

Kamudaki 700 bin işçinin zam pazarlığında kritik buluşma
AA

Kamuda 700 binden fazla işçinin ücretlerine yapılacak zammın belirleneceği görüşmeler kapsamında, işçi ve işveren kesimi çarşamba günü bir araya gelecek. Bu görüşmede işveren tarafının, ilk teklifini sunması bekleniyor.

Karayolları, Demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, kömür işletmeleri, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor.

Birlikte hareket eden TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in işçi kesimini temsil ettiği görüşmelerde, gözler, işverenleri temsil eden Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası'na (TÜHİS) çevrildi.

İşçi tarafının 20 Ocak'ta sunduğu taleplere karşı TÜHİS'in, 5 Nisan Çarşamba günü yapılacak görüşmede ilk teklifini masaya getirmesi bekleniyor.

TABAN ÜCRET 15 BİN TL OLSUN TALEBİ

Görüşmelerde, işçileri temsil eden TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in belirlediği ortak taleplerde, "aylık brüt taban ücretin 15 bin liraya yükseltilmesi, bunun yapılmasının ardından bütün ücretlere yüzde 15 refah payı ilave edilmesi" yer alıyor.

Taban ücret artışı ve refah payının eklenmesinin sonra ise birinci altı ay için yüzde 45, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylar için yüzde 5'er zam ve enflasyon farkı isteniyor.

Bunlarla birlikte, belediye ve il özel idare şirketlerindekileri de dahil tüm kamu işçilerine ilave tediye talep ediliyor.

TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ AĞUSTOSTA

Öte yandan, yaklaşık 3,5 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, 1 Ağustos itibarıyla başlayacak.

Bu doğrultuda, kamu işçilerini ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, memurların toplu sözleşmesi başta olmak üzere özel sektörde imzalanacak toplu iş sözleşmelerin çerçevelerini belirlemesi açısından da önem taşıyor.

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