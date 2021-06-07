Efsane dizi Çukur ekranlara veda ederken seyircilere bir hediye bıraktı. Kamufle ve Toygar Işıklı’nın Çukur dizisindeki yeni teklisi Savaşın İçindeyim şarkısına klip geldi.

Çukur'un finali için başarılı rapçi Kamufle ile dizinin müziklerine de imza atan ünlü besteci Işıklı'nın düet yaptığı şarkı, dizide çaldığı andan itibaren sosyal medya platformlarında en çok arananlar arasına girdi. Dizinin hayranlarının ve müzikseverlerin çok beğendiği, sözlerini Ekin Atalar'ın yazdığı bestesini Toygar Işıklı'nın yaptığı ‘Savaşın İçindeyim’ bu akşamdan itibaren 3 ay boyunca sadece dijital müzik servisi Deezer’da dinlenebilecek.