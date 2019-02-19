2019 Yılı Yatırım Programı'ndan yapılan derlemeye göre, 10 sektörü kapsayan imalat sanayisi yatırımları için ayrılan toplam ödenek geçen yıla kıyasla yüzde 17 gerileyerek yaklaşık 841 milyon 59 bin liraya düştü.

Sektörler arasında en fazla ödenek 213 milyon 846 bin lirayla gıdaya ayrılırken, tutar geçen yıla oranla yüzde 37 düşüş gösterdi. Gıda sektörü içinde en fazla kaynak tahsisi 79 milyon lirayla Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye yapıldı. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğüne 50 milyon lira, Et ve Süt Kurumuna 43 milyon 600 bin lira, Tarım ve Orman Bakanlığına yaklaşık 40 milyon lira ve Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğüne 701 bin lira ödenek tahsisi planlandı.

Gıdayı 207 milyon lira ile kimya sektörü takip ederken, bu kapsamda en yüksek ödenek tahsisi de 169 milyon 454 bin lira ile ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne yapıldı.

KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK, İMALAT SEKTÖRÜ YATIRIMLARI LİSTESİNDE

Bu yıl listeye giren KOBİ ve girişimcilik en fazla tahsis yapılan 3'üncü sektör oldu. Bu çerçevede Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına yatırımları için yaklaşık 133 milyon lira kaynak verilmesi öngörüldü.

Demir çelik sektörü kapsamındaki Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna da 85 milyon 400 bin liralık kaynak tahsis edildi.

Demir çeliği, 56 milyon liralık yatırımla elektriksiz makine sektörü izledi. Demir yolu taşıt sanayisi için yaklaşık 54 milyon lira, basım sanayisi için 35 milyon lira, standardizasyon ve kalite için 27 milyon lira, elektrikli makine için 10 milyon lira, dokuma ve giyim sektörü için de 140 bin lira ödenek ayrıldı.

Kamunun imalat sanayisi yatırımları için bu yıl ayrılan ödenek miktarı (bin TL) ve geçen yıla göre değişim oranları ise şöyle:

SEKTÖRLER 2018 2019 Değişim (Yüzde) Gıda 342.937 213.846 -37 Kimya 284.000 207.454 -27 KOBİ ve Girişimcilik - 152.135 0 Demir Çelik 122.000 85.400 -30 Elektriksiz makineler 80.000 56.000 -30 Demir yolu taşıt 77.090 53.963 -30 Basım sanayi 49.770 34.839 -30 Standardizasyon ve kalite 34.143 27.282 -20 Elektrikli makine 31.480 10.000 -68 Dokuma ve giyim 200 140 -30



