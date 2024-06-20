Kamuda Tasarruf Paketi'nin açıklanmasıyla kamuda esnek ve uzaktan çalışma sistemi gündeme geldi. Henüz uygulamanın kararları üzerinde çalışılsa da şu ana kadar kamu çalışanları için 6 farklı çalışma modeli düşünülüyor.

Habertürk TV'ye katılan SGK Uzmanı/Eski SGK İstanbul İl Müdürü Murat Göktaş, kamu personeli için düşünülen esnek ve uzaktan çalışma modeli hakkında tüm merak edilenleri yanıtladı. İşte, Göktaş'ın açıklamalarından başlıklar...