Kamyon 7 aracı biçti: 4 yaralı
Hatay'da kum yüklü hafriyat kamyonunun 7 aracı biçtiği kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı
İHA'nın haberine göre kaza; Defne ilçesi Harbiye Mahallesi mevkiinde yaşandı.
Kum yüklü hafriyat kamyonu, trafikteki seyir halindeki ve park halindeki toplam 7 araca çarptı.
Araçların hurdaya döndüğü kazada araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
İlk belirlemelere göre araçlardan çıkarılan 4 yaralı olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.