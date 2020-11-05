Kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - ADANA

Erhan Ç. yönetimindeki 07 ASR 94 plakalı kamyon ile Ahmet Şengönül (49) idaresindeki 01 VCH 37 plakalı otomobil, Kozan-Adana kara yolu Mansurlu kavşağında çarpıştı.Ahmet Şengönül olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Erhan Ç. ve Suat Şengönül, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Durumu ağır olan Suat Şengönül, ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
- Son Dakika
- Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
- Dünya
- Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
- Voleybol
- NBA
- İddaa
- Puan Durumu
- Fikstür
- Canlı Skor
- Yazarlar
- Video
- Magazin
- Kadın
- Sağlık
- Yazarlar
- Yaşam
- Çocuk
- Teknoloji
- Kültür Sanat
- Gastro
- Röportajlar
- Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
- Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
- Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
YORUMLAR