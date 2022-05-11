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Haberler Gündem 3. Sayfa Kamyon ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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Tekirdağ'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde otomobille kamyonun kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı

Kamyon ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Kamyon ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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DHA

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında çevreyolu üzerinde meydana geldi. Arif Bektaş´ın kullandığı 59 FC 081 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Necati Çakır yönetimindeki 16 ASC 238 plakalı kamyonla kafa kafaya çarpıştı.

Kazada hurdaya dönen otomobilde sürücü Arif Bektaş ile Serdar Aslantaş, araçta sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipler sevk edildi.

DHA'nın haberine göre; ekipler otomobilde sıkışan Serdar Aslantaş´ın yaşamını yitirdiğini belirlerken, yaralanan Arif Bektaş Hayrabolu Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı.

Kazayı yara almadan atlatan kamyon şoförü Necati Çakır, gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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