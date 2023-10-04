Bir motosikletli daha kamyon kurbanı oldu
Konya'da meydana gelen kazada bir motosikletli daha canından oldu. Kamyonun çarptığı motosiklet sürücüsü Gürcan Coşkun, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı
Giriş: 04.10.2023 - 18:14 Güncelleme: 04.10.2023 - 18:14
Konya'da kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
D.K. idaresindeki kamyon, İstasyon Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde, Gürcan Coşkun'un (50) kullandığı motosiklete çarptı.
HASTANEDE KURTARILAMADI
Kazada yaralanan Coşkun, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Coşkun, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.