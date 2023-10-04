Bir motosikletli daha kamyon kurbanı oldu Konya'da meydana gelen kazada bir motosikletli daha canından oldu. Kamyonun çarptığı motosiklet sürücüsü Gürcan Coşkun, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı

Anadolu Ajansı Giriş: 04.10.2023 - 18:14 Güncelleme: 04.10.2023 - 18:14 facebook

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