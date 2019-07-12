'Bu cadde benim' diyerek, tel çekip yolu kapattı

Arnavutköy Haraççı Sazlıbosna Yokuşunda 10 Haziran günü kamyon tekerliğinin çarpması sonucu yaralanan 5,5 yaşındaki Doğukan Ağım, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Hastanede yapılan tetkik ve tedaviye yönelik müdahaleler yapıldıktan sonra, yaralı Doğukan Ağım, çarpmaya bağlı beyinde oluşan hasar için ameliyata alınmıştı. Tedavisi süren Ağım’ın sağlık durumuyla ilgili Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yazılı açıklama yapıldı.