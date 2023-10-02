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        Haberler Gündem Kamyona çarpıp sıkışan çekici sürücüsünü itfaiye kurtardı - Güncel haberler

        Kamyona çarpıp sıkışan çekici sürücüsünü itfaiye kurtardı

        Bolu'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak önündeki kamyona çarpan çekicinin sürücüsü Ufuk Öner, araç içerisinde sıkıştı. İtfaiye görevlilerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü hastanede tedaviye alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 02:44 Güncelleme: 02.10.2023 - 02:44
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        Kamyona çarpıp sıkışan çekici sürücüsünü itfaiye kurtardı
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        Kaza, saat 00.50 sıralarında D-100 karayolunun Abant kavşağı mevkisinde meydana geldi.

        İstanbul yönünden Bolu istikametine giden Ufuk Öner idaresindeki çekici, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kavşakta önünde seyreden Şinasi Canpolat yönetimindeki kamyona arkadan çarptı.

        Kazada çekicinin ön kısmı demir yığını haline dönüşürken, yaralanan sürücü araç içerisinde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada araçta sıkışan çekici sürücüsü Ufuk Öner, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Öner, ambulansla sevk edildiği hastanede tedaviye alındı. Karayolunda trafik akışı kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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