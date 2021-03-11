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HaberlerGündem3. SayfaKamyoncu minik Ali'yi görmedi!
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4 yaşındaki Ali Eymen'in feci sonu! Kamyonun altında kaldı

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde evinin önünde oyun oynarken kamyonun altında kalan 4 yaşındaki Ali Eymen Akçe kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Kamyoncu minik Ali'yi görmedi!
İHA

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde, kamyonun altında kalan 4 yaşındaki Ali Eymen Akçe hayatını kaybetti.

Olay, Karapürçek ilçesi Hocaköy Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Evinin önünde oyun oynayan 4 yaşındaki Ali Eymen Akçe sokakta oyun oynarken yola bir kamyon girdi. Sürücünün fark etmediği çocuk kamyonun altında kaldı.

Yardıma koşan çevredekilerin ihbarı üzerine gelen 112 ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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