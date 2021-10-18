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Haberler Gündem 3. Sayfa Kamyondan düşen pamuk balyası can aldı! - Haberler
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Kamyondan düşen pamuk balyasının altında kalan genç öldü

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde tarlada kamyona yükleme yapıldığı sırada pamuk balyasının devrilmesi sonucu altında kalarak, ağır yaralanan Nizamettin Alkan (18) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kamyondan düşen pamuk balyası can aldı! - Haberler
Kamyondan düşen pamuk balyası can aldı!
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DHA

Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, pamuk tarlasında çalışan Nizamettin Alkan, toplanan balyaları kamyona yüklemeye çalışırken üzerine pamuk balyası düştü.

DHA'nın haberine göre, çalışanların ihbarıyla gelen sağlık ekipleri pamuk balyalarının arasından çıkarılan Alkan'ı, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Nizamettin Alkan, bu sabah doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Nizamettin Alkan'ın cenazesi adli tıp kurumunda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

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