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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kocaeli'de kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı | Son dakika haberleri

        Kocaeli'de kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kamyonetle çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü,1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 03:36 Güncelleme: 13.09.2024 - 03:37
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        Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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        Gebze'de Y.K. idaresindeki kamyonet, D-100 karayolu İstanbul istikameti Muallimköy Mahallesi mevkisinde önünde seyreden Saci K'nin kullandığı otomobile çarptı. Kazada, otomobilde sıkışan sürücü ile eşi Necla K. yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; itfaiye erlerince sıkıştıkları yerden çıkarılarak hastaneye kaldırılan yaralılardan Necla K. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #Son dakika haberler
        #kocaeli
        #Gebze
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