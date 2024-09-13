Kocaeli'de kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kamyonetle çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü,1 kişi yaralandı
Gebze'de Y.K. idaresindeki kamyonet, D-100 karayolu İstanbul istikameti Muallimköy Mahallesi mevkisinde önünde seyreden Saci K'nin kullandığı otomobile çarptı. Kazada, otomobilde sıkışan sürücü ile eşi Necla K. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; itfaiye erlerince sıkıştıkları yerden çıkarılarak hastaneye kaldırılan yaralılardan Necla K. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.