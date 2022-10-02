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Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
0:00 / 0:00
DHA

Kaza, akşam saatlerinde Hekimhan-Arguvan karayolunun 2'nci kilometresinde meydana geldi.

Erdal K. yönetimindeki otomobil, Mehmet Ç. idaresindeki kamyonet ile çarpıştı. Kazada sürücüler ile birlikte araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sıkıştığı araçtan itfaiye erleri tarafından çıkarılarak, sağlık ekiplerince Hekimhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Zekine Takmaz, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Zekine Takmaz'ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf, İHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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