Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı 0:00 / 0:00

DHA

Kaza, akşam saatlerinde Hekimhan-Arguvan karayolunun 2'nci kilometresinde meydana geldi.

Erdal K. yönetimindeki otomobil, Mehmet Ç. idaresindeki kamyonet ile çarpıştı. Kazada sürücüler ile birlikte araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sıkıştığı araçtan itfaiye erleri tarafından çıkarılarak, sağlık ekiplerince Hekimhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Zekine Takmaz, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Zekine Takmaz'ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf, İHA tarafından servis edilmiştir.