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Kamyonet kasasında söylediği manilerle abilerine taş çıkartıyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sahura vatandaşları uyandıran 11 yaşındaki ramazan davulcusu Metin Alpyörük, manileriyle ilgi görüyor

Kamyonet kasasında söylediği manilerle abilerine taş çıkartıyor
İHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan minik davulcu Metin Alpyörük, davul çalması ve seslendirdiği manilerle profesyonellere taş çıkartıyor.

İHA'nın haberine göre babası Gültekin Alpyörük'ün sürdüğü kamyonetin kasasında davul çalan Metin, mesleğini çok seviyor.

20 yıldır ramazan ayında davulculuk görevini yapan Gültekin Alpyörük, her yıl yanında götürdüğü 11 yaşındaki oğlu Metin'e mesleğini öğretti.

Merak edip davul çalmasını öğrenen Metin, 2 yıldır ramazan ayında 11 bin nüfuslu İnegöl'ün merkez mahallesi Turgutalp'de ikamet eden vatandaşları sahura uyandırıyor.

Vatandaşların ilgisini çeken Metin, Bursa'nın en küçük davulcusu olduğunu söyledi.

2 yıldır davul çaldığını söyleyen Metin Alpyörük, "Davul çalmayı babam öğretti bana. Davul çalmayı seviyorum. Bursa’nın en küçük davulcusu benim. Benden başka yok" dedi.

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