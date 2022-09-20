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Haberler Gündem Trafik Kamyonet kırmızı ışıkta servise çarptı: 1 ölü, 6 yaralı
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Aydın'da kamyonet kırmızı ışıkta servise çarptı: 1 ölü, 6 yaralı

Aydın'da kamyonet, kırmızı ışıkta bekleyen işçi servis minibüsüne arkadan çarptı. Arkadan gelen bir otomobilin daha karıştığı kazada, kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı

Kamyonet kırmızı ışıkta servise çarptı: 1 ölü, 6 yaralı
Kamyonet kırmızı ışıkta servise çarptı: 1 ölü, 6 yaralı
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DHA

Aydın'da kırmızı ışıkta bekleyen servis minibüsüne kamyonet çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Aydın-Denizli kara yolu Kavaklı mevkisi kavşağında meydana geldi. Aydın yönünden Nazilli yönüne giden Ahmet Yörük idaresindeki kamyonet, kırmızı ışıkta duran A.Ö. yönetimindeki işçi taşıyan servis minibüsüne arkadan çarptı.

SÜRÜCÜ KURTULAMADI

Arkadan gelen A.G. yönetimindeki otomobil de kamyonete çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, kamyonetin sürücüsü Ahmet Yörük'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan 6 kişi ambulanslarla Nazilli ve Aydın devlet hastaneleri ile Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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