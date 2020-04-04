Kamyonet otomobile çarptı: 1 yaralı - HATAY

Denizciler mevkisinde Abdurrahman A. idaresindeki 35 DUN 04 plakalı kamyonet, Sultan A'nın kullandığı otomobile arkadan çarptı.Kazada otomobilde bulunan Erhan A. yaralandı.Yaralı, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
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