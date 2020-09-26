Kamyonet şarampole devrildi: 7 yaralı - ERZİNCAN

Mehmet Emin Özcan'ın kullandığı 41 KA 446 plakalı kamyonet, çevre yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.Sürücü ile otomobilde bulunan Meryem, Can, Canan, Yunus Emre, Güneş ve Umut Emir Özcan yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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