Ukrayna AB'ye katılabilir mi, Rusya buna nasıl tepki verir?

Kamyonet TIR'la çarpıştı: 2 ölü 0:00 / 0:00

İHA

Erzurum'da kamyonetin TIR ile çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, dün Erzurum-Tortum karayolu üzerindeki Güzelyayla Geçidi'nde meydana geldi. Tortum'dan Erzurum istikametine gelen Faruk Beyazbulut idaresindeki 25 FY 782 plakalı kamyonet, karşı istikametten gelen Emre G. yönetimindeki 41 AIS 908 plakalı TIR'la çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü Faruk Beyazbulut ve yanındaki Muharrem Özdemir araçta sıkıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Beyazbulut ve Özdemir'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Sürücü ile araçtaki diğer kişinin cansız bedenleri otopsi için Tortum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

TIR sürücüsü Emre G. ise, jandarma tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.