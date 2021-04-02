DHA

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde, şoförün geri manevra yaptığı kamyonetin çarptığı imam Mustafa Öztürk(61) olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, saat 09.00 sıralarında Gürpınar Mahallesi'nde meydana geldi. DHA'nın haberine göre, 34 KE 3967 plakalı kamyonetin şoförü aracını park etmek isterken geri geri geldiği sırada arkasında yürüyen Pekmez Camii'nin imamı Mustafa Öztürk'e (61) fark etmeyerek çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere düşüp, kafasını yere çarpan imamı görenler, olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları çalışmada, Öztürk'ün hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri ise kamyonet şoförünü ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Olay hakkında inceleme devam ediyor.