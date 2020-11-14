Kamyonetin çarptığı elektrikli bisikletteki kişi ağır yaralandı - BURSA

AA

Kozluca Mahallesi Akpınar Caddesi ile Bülbül Caddesi arasındaki yolda Hüseyin K. idaresindeki 16 PT 642 plakalı belediyeye ait iş aracı, aynı güzergah üzerinde seyir halinde olan Mehmet K. idaresindeki elektrikli bisiklete çarptı.Çarpmanın etkisiyle yaşlı adam yola savruldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Mehmet K, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Mehmet K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kamyonet sürücüsü de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.