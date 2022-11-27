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Kamyonetin çarptığı traktörün sürücüsü öldü

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, kamyonetle çarpıştıktan sonra yoldan çıkarak devrilen traktörün sürücüsü Önder Akar olay yerinde hayatını kaybetti

Kamyonetin çarptığı traktörün sürücüsü öldü
Kamyonetin çarptığı traktörün sürücüsü öldü
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DHA

Kaza, bugün saat 19.30 sıralarında Muğla-Denizli karayolunda meydana geldi.

DHA'nın haberine göre, Mustafa A. (39) yönetimindeki kamyonet, önünde giden Önder Akar idaresindeki traktöre arkadan çarptı.

Kazada savrulan traktör yoldan çıkarak devrildi. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde traktörden düşen sürücü Akar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcının incelemesinin ardından Önder Akar'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, kamyonet sürücüsü Mustafa A. gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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