Kamyonetin kasasından kayan suntalar iki aracın kaportasını deldi

AA

Mahmudiye Mahallesi Zafer Caddesi'nde seyreden Uğur Durmuş idaresindeki 16 AKA 700 plakalı kamyonetin kasasında bulunan suntalar kayarak yola düştü.Suntalar, yol kenarında park halinde bulunan 16 Y 7394 ve 16 DT 461 plakalı hafif ticari araç ile otomobilin kaportalarını delerek hasara neden oldu.Bu iki aracın savrularak çarpmasından dolayı park halindeki 16 ADB 215 plakalı araç da zarar gördü.Olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.