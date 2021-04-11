DHA

Kaza, akşam saatlerinde meydana geldi. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle boş olan yolda Bünyamin Arıkan (50) yönetimindeki 26 AF 356 plakalı kamyonet, Teknik Üniversite Sakintepe girişi önünde karşı şeride geçerek, Ali Eren (25) yönetimindeki 26 UH 093 plakalı kapalı kasa kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Kazada kamyonet şoför Arıkan, sürücü bölümüne sıkıştı.

DHA'nın haberine göre, kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ve itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden güçlükle çıkarılan Arıkan, diğer kamyonetin sürücüsü Ali Eren ile yaralılar Osman Nazar (23),Mohammed Anar Nebwawi (31),Bazmohammad Safari (25),Mohammad Yasin Mohammadi (32) ve Mecit Halili (21) sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Yunus Emre Devlet Hastanesi ve Eskişehir Şehir Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada yaralılardan iki araç sürücüsünün de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Yola yakın bir bahçede otururken kaza seslerini duyarak geldiğini anlatan Arif Öner, "Bir anda her taraf toz duman oldu. Koştuk geldik, bir kişi kırmızı kamyonette, 5-6 kişi de diğer araçta vardı. Olayın nasıl gerçekleştiğini tam olarak göremedik. İki aracın da şoför mahalleri birbirine çarpmış. Kırmızı araçtaki şoförün durumu daha ağırdı. Diğer araçtakinin o kadar ağır değildi" dedi.

Kazanın ardından Bünyamin Arıkan'ın yakınları olay yerine geldi. Aracın durumunu gören yakınları gözyaşlarına boğulurken, bir kadın `Kardeşim öldü mü?´ diye feryat etti. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.