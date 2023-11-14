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        Haberler Gündem Trafik Kamyonla çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

        Hafif ticari araç kamyonla çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

        Afyonkarahisar'da kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı. Araçların hurdaya döndüğü feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 16:21 Güncelleme: 14.11.2023 - 16:21
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        Kamyonla çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
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        Afyonkarahisar'da kamyon ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi.

        A.S. (34) idaresindeki kamyon, Saraydüzü mevkisinde K.Ç'nin (45) kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, hafif ticari araçtaki M.Y., (30) yaşamını yitirdi, sürücüler ile araçlardaki R.Ç. (17) ve H.T, (41) yaralandı.

        Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan sürücü K.Ç. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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