Seyir halindeki kamyonun açılan damper kapağının çarptığı kişi öldü
Giresun'da feci bir kaza meydana geldi. Kentte seyir halinde olan bir kamyonun açılan damper kapağı, yol kenarında yürüyen Ayhan Çoruh'a çarptı. Ağır yaralanan Çoruh tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi
Giriş: 05.11.2023 - 15:47 Güncelleme: 05.11.2023 - 16:41
Giresun'un Dereli ilçesinde, kamyonun açılan damper kapağının çarptığı kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Kümbet köyünde, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyonun hareket halindeyken açılan damper kapağı, yol kenarındaki Ayhan Çoruh'a (45) çarptı.
Kazada yaralanan Çoruh, kaldırıldığı Dereli Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.