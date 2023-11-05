Seyir halindeki kamyonun açılan damper kapağının çarptığı kişi öldü Giresun'da feci bir kaza meydana geldi. Kentte seyir halinde olan bir kamyonun açılan damper kapağı, yol kenarında yürüyen Ayhan Çoruh'a çarptı. Ağır yaralanan Çoruh tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi

Anadolu Ajansı Giriş: 05.11.2023 - 15:47 Güncelleme: 05.11.2023 - 16:41 facebook

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