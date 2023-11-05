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        Haberler Gündem Güncel Giresun'da korkunç ihmal can aldı! Damper kapağı açıldı ve... - Haberler

        Seyir halindeki kamyonun açılan damper kapağının çarptığı kişi öldü

        Giresun'da feci bir kaza meydana geldi. Kentte seyir halinde olan bir kamyonun açılan damper kapağı, yol kenarında yürüyen Ayhan Çoruh'a çarptı. Ağır yaralanan Çoruh tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 15:47 Güncelleme: 05.11.2023 - 16:41
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        Kamyonun açılan damper kapağı can aldı!
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        Giresun'un Dereli ilçesinde, kamyonun açılan damper kapağının çarptığı kişi öldü.

        Alınan bilgiye göre, ilçenin Kümbet köyünde, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyonun hareket halindeyken açılan damper kapağı, yol kenarındaki Ayhan Çoruh'a (45) çarptı.

        Kazada yaralanan Çoruh, kaldırıldığı Dereli Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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