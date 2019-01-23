Olay anı dehşete düşürdü

Habertürk muhabiri Nihat Uludağ'ın haberine göre olay Kazlıçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saat 09.00 sıralarında bir camiden çıkan 27 yaşındaki tekstil işçisi Özgür Dik silahlı saldırıya uğradı. Silahlı saldırgan Özgür Dik'e yaklaşarak peş peşe 3 el ateş etti. Başından vurulan Dik hayatını kaybetti.

3 GÜN BOYUNCA KEŞİF YAPMIŞ

Soruşturmada saldırganın 3 gün boyunca Özgür Dik'in işyerinin de bulunduğu sokak çevresinde keşif yaptığı tespit edildi. Polis, Özgür Dik'in ağabeyi Nurullah Dik'in geçen yıl Mardin Nusaybinli hemşehrisi olan bir kişiyi Zeytinburnu'nda öldürdüğünü belirledi. Özgür Dik'in de kan davası nedeniyle öldürülmüş olabileceği değerlendiriliyor.