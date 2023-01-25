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Haberler Gündem 3. Sayfa Kan davası dehşeti | Son dakika haberler: Sokakta kurşun yağmuru! - Adana haberleri
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Kan davası dehşeti! Sokakta kurşun yağmuru!

Adana’da, 21 yaşında olan Ahmet Kurt, kan davalısı olduğu öğrenilen C.P., tarafından sokakta silahla öldürüldü. Polis, olay yerinden kaçan katil zanlısını her yerde arıyor

Kan davası dehşeti | Son dakika haberler: Sokakta kurşun yağmuru! - Adana haberleri
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İHA

Adana'da, edinilen bilgiye göre olay merkez Yüreğir ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 21 yaşındaki Ahmet Kurt, kan davalısı oldukları C.P. tarafından mahallede silahla vuruldu.

MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

İHA'da yer alan habere göre zanlı olay yerinden kaçarken çevredekiler sağlık ekiplerine haber verdi. Ancak Kurt hayatını kaybetti.

KATİL ZANLISI ARANIYOR

Kurt’un cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ise zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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