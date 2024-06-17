Kan donduran görüntü! Arazi kavgasında döverek öldürdüler!

Erzurum'un Hınıs ilçesinde, 3 Haziran'da, M.B. ve Yusuf B. ile V.Y, B.Y, D.Y. ve İ.Y. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

SOPALARLA ÖLDÜRESİYE DARP

AA'da yer alan habere göre kavgada sopalarla darp edilen M.B. ile Yusuf B, yaralı olarak ilçedeki hastaneye kaldırıldı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yusuf B, 14 Haziran'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.Y, B.Y. ve İ.Y, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

KAVGA ANI KAMERAYA YANSIDI

Firari V.Y'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Öte yandan 3 Haziran'da yaşanan kavga, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.