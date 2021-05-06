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Anne kız camları folyo ile kapattı! Sonrası akılalmaz!

Antalya'da, akıllara durgunluk veren bir dehşet yaşandı. Evde pencere camları ve kapıyı folyo ile kaplayıp, yatak odasında mangalda kömür yakan Nuray A. (52) ile kızı Melis D.'nin (30) cansız bedenleri bulundu

İNTİHAR MI! Son dakika: Folyo ile camları kapattılar, sonrası facia...
Anne kız camları folyo ile kapattı! Sonrası akılalmaz!
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DHA

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Güzeloluk Mahallesi 1887 Sokak´taki bir apartmanın 3´üncü katında insanın kanını donduran bir olay meydana geldi. Nuray A. (52) ile birlikte yaşadığı kızı Melis D.´den (30) haber alamayan komşuları, gece yarısına doğru polise haber verdi.

HAREKETSİZ YATARKEN BULUNDULAR

DHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine gelen polis, eve girdiğinde anne ve kızını yatak odasında hareketsiz yatarken buldu. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Nuray A. ile Melis D.´nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

CENAZELERİ ADLİ TIPA GÖNDERİLDİ

Karbonmonoksit gazından zehirlendiği saptanan Nuray A. ve Melis D.'nin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu´na götürüldü.

"OLAY BASINA YANSIMASIN" NOTU BIRAKTILAR

Kapı ve pencere camlarını folyo ile kapattıktan sonra yatak odasında mangalda kömür yaktıkları belirtilen anne ile kızının yakınlarına bıraktığı notta, olayın basına yansımasını istemediklerini yazdığı bildirildi.

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