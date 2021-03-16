İki çocuğun önünde vahşet! 0:00 / 0:00

AA

Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Osmaniye Mahallesi'nde, bir apartmanın birinci katında yaşayan Metin (58) ve Meliha A. (47) çifti sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

EŞİNİ EKMEK BIÇAĞIYLA ÖLDÜRDÜ

AA'da yer alan habere göre 10 ve 7 yaşlarındaki çocuklarının da şahit olduğu tartışma sonrası Metin A., mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla eşini öldürdü.

ARDINDAN KENDİNİ ÖLDÜRDÜ

Çocuklarının çığlıkları üzerine evin kapısına gelen komşularının kilitli olan kapıyı kırmaya çalıştıkları esnada Metin A., bıçakla kendi yaşamına da son verdi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, çiftin hayatlarını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cesetler, Akçakoca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ÇOCUKLAR GÖZLEM ALTINA ALINDI

Çocukların polis tarafından gözlem altına alındığı, çiftin 14 yaşındaki kızlarının ise olay esnasında evde olmadığı öğrenildi.