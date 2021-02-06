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HaberlerGündem3. SayfaKAN DONDURAN OLAY! Son dakika... Karnındaki bıçakla ambulansı bekledi!
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Karnındaki bıçakla ambulansı bekledi!

Bursa'da cadde ortasında bıçaklandığını iddia eden genç kız, karnına saplı olan bıçak ile hastaneye kaldırıldı. Kendisinden para isteyen gençler tarafından bıçaklandığını söyleyen genç kız, daha sonra olayı itiraf ederek, bunalımda olduğu için kendisini bıçakladığını belirtti

KAN DONDURAN OLAY! Son dakika... Karnındaki bıçakla ambulansı bekledi!
Karnındaki bıçakla ambulansı bekledi!
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İHA

Bursa'da, merkez Osmangazi ilçesi Kükürtlü Caddesi'nde, kısıtlama saatinde insanı şoke eden bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kükürtlü Caddesi'nde araçlarıyla seyir halinde olan vatandaşlar, caddenin ortasında genç bir kızın hareketsiz yattığını gördü.

"İKİ GENÇ BENDEN PARA İSTEDİ"

İHA'da yer alan habere göre genç kızın yanına giderek, karnına saplı bıçağı fark eden vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bu sırada yaralı genç kız, 2 gencin kendisinden para istediklerini ancak vermeyince kendisini bıçakladıklarını söyledi.

GERÇEĞİ POLİSLERE İTİRAF ETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, isminin Melek Ç. (18) olduğu öğrenilen genç kızı, karnına saplı olan bıçak ile sedyeye kaldırdı. İlk müdahalesi olay yerine yapılan Melek Ç., daha sonra Çekirge Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hayati tehlikesi bulunmayan genç kız burada ifade alan polis ekiplerine gerçeği itiraf etti.

"YURTTAN KAÇTIM KENDİMİ BIÇAKLADIM"

Yetiştirme Yurdu’nda kaldığı öğrenilen genç kız, bunalıma girdiği için yurttan kaçtığı ve bıçağı karnına kendisinin sapladığını itiraf etti. Öte yandan Melek Ç.’nin daha önceden de 6 kez intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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