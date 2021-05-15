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HaberlerGündem3. SayfaKAN DONDURAN OLAY! Son dakika: Kavgayı ayırmak isterken canından oldular! - VİDEO HABER
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Kavgayı ayırmak istediler! Sonrası akılalmaz!

Kastamonu'da, sokakta tartışan eşi ile kayınbiraderinin kavgasını sonlandırmak için evin penceresinden seslenen Aysel A. (33),kayınbiraderinin elindeki tüfeğin ateş alması sonucu vücuduna isabet eden saçmalarla hayatını kaybetti. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde de, iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen Ali Yalçın (46),açılan ateş sonucu başına isabet eden mermiyle can verdi

KAN DONDURAN OLAY! Son dakika: Kavgayı ayırmak isterken canından oldular! - VİDEO HABER
Kavgayı ayırmak istediler! Sonrası akılalmaz!
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DHA

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesine bağlı Çepni köyü Sifan Mahallesi'nde, Emre A. iddiaya göre aralarında husumet bulunan kardeşi Oktay A.'nın evinin önüne gitti. Bunun üzerine evinden çıkan Oktay A. ile kardeşi Emre A. arasında sokakta tartışmaya başladı.

KAVGAYI SONLANDIRMAK İSTEDİ

DHA'da yer alan habere göre tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Emre A. beraberinde getirdiği av tüfeği ile kardeşinin üzerine yürüdü. İki kardeş arasındaki tartışmayı balkondan izleyen Oktay A.'nın eşi Aysel A., bağırarak kavgayı sonlandırmaya çalıştı. Bu sırada Emre A.'nın elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu saçmaların isabet ettiği Aysel A., kanlar içerisinde yere yığıldı.

YOLDA HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Aysel A., olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası Çatalzeytin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun ağır olduğu anlaşılan Aysel A., ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken, yolda hayatını kaybetti.

YENGE KATİLİ GÖZALTINA ALINDI

Yengesinin kaza kurşunuyla ölümüne neden olan Emre A., jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İKİNCİ OLAY K.MARAŞ'TA YAŞANDI

Kahramanmaraş'ta, aralarında husumet olan iki grup, sokak ortasında bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine evinden dışarı çıkan Ali Yalçın, tarafları uyararak, ayırmak istedi. Bu sırada ateşlenen silahtan çıkan mermi, Yalçın'ın başına isabet etti.

MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yalçın, sağlık görevlilerince ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yalçın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

6 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Öte yandan olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, 11 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 5'i, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, 6'sı da adliyeye sevk edildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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