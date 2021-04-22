Kayınbiradere kurşun yağmuru! 0:00 / 0:00

İHA

Sakarya'da, dün Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi 112. Sokak’ta tam bir dehşet meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, 27 yaşındaki Semih Özmen ile ablasının eşi A.A. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı.

Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen tartışma esnasında silahını çıkartan enişte A.A., kayınbiraderi Semih Özmen’e ateş açtı.

KASIĞINDAN VURULDU

İHA'da yer alan habere göre kasığından vurulan Özmen kanlar içerisinde kalırken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

ENİŞTE GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen polis ekiplerince enişte A.A. gözaltına alınırken, sağlık ekiplerince yaralı Semih Özmen yapılan ilk müdahalesi sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kasığından vurulan Özmen, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak gece saatlerinde hayatını kaybetti. Semih Özmen’in cenazesi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'nde bulunan otopsi merkezine kaldırıldı.

BOŞ MERMİ KOVANLARI VE PALA

Kayınbiraderini öldüren şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan, olay yerinde yapılan incelemeler esnasında yerde bulunan mermi kovanlarının yanı sıra kabzası olmayan pala benzeri kesici alet de dikkatlerden kaçmadı.