İki grup birbirine girdi! Parkta dehşet! 0:00 / 0:00

İHA

Kocaeli'nde, 27 Mart Cumartesi günü Gölcük ilçesi Değirmendere Yüzbaşılar Mahallesi Şehit Onbaşı Parkı'nda kan donduran bir olay meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, parkta aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında kavga çıktı. Kavga sırasında B.T. cebinden çıkarttığı bıçak ile Halil Kuru (30) isimli vatandaşı bıçakladı.

BIÇAKLAYIP AYAĞINDAN VURULDU

İHA'da yer alan habere göre B.T. isimli kişi ise kavgaya karışan U.T. tarafından silahla ayağından vuruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Kuru ve B.T., Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

BIÇAKLANAN KİŞİ CAN VERDİ

Tedavi altına alınan Halil Kuru tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay ile ilgili inceleme başlatan polis ekipleri tarafından B.T.’yi silahla yaralayan U.T. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

B.T. ise hastanede tamamlanan tedavisinin ardından polis merkezine götürüldü. B.T. ve U.T. polis merkezinde tamamlanan işlemlerinin ardından Gölcük Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan B.T. tutuklanırken, U.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.