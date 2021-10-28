Şebnem Şirin cinayetinde sıcak gelişme! 0:00 / 0:00

İHA

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi'ndeki bir apartta dün meydana gelen olayda 25 yaşındaki gıda mühendisi Şebnem Şirin, erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı'nın yaşadığı dairede ölü bulundu.

KAÇTI AMA POLİS YAKALADI

İHA'da yer alan habere göre olayın ardından aracına binerek kaçan cinayet şüphelisi Furkan Zıbıncı, polis ekipleri tarafından kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı.

KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

Cenazesi morga kaldırılan Şebnem Şirin’in yapılan otopsisinde boğazı kesilerek öldürüldüğü ortaya çıktı.

Cinayet Büro Amirliğindeki sorgusu tamamlanan cinayet zanlısı Furkan Zıbıncı, bu sabah güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Cani, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CİNSEL İSTİSMAR VE GASPTAN KAYDI ÇIKTI

Adliye girişinde soruları cevapsız bırakan Furkan Zıbıncı'nın ‘gasp ve cinsel istismar’ olmak üzere 6 suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı.

OLAYI HATIRLAMADIĞINI SÖYLEDİ

İfadesinde Şebnem Şirin ile birlikte yemek yedikten sonra aparta gittiklerini söyleyen Furkan Zıbıncı'nın eve gittikten sonra her şeyin normal olduğunu ama ne olduysa sabah olduğunu ancak olayı hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

GENÇ KADIN AYRILMAK İSTEMİŞ

Yaşanan olay sonrası Furkan Zıbıncı'nın çağırdığı ağabeyinin apart daireye gelip, polise ihbarda bulunduğu belirtildi. Dairede polisin yaptığı incelemede ise iki ayrı kanlı meyve bıçağı bulundu.

Zıbıncı'nın kavga sırasında Şirin'i önce yüzünden ardından da boğazından bıçakladığı öne sürüldü. Furkan Zıbıncı'nın Şebnem Şirin'in evine aralıklarla gidip kaldığı belirtildi.

'O, BENİM MELEĞİM'

Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından yakınları tarafından alınan Şebnem Şirin'in cenazesi, annesinin İncilipınar Mahallesi'ndeki evine götürüldü.

Burada dua edilip helallik alındı. Büyük acı yaşayan Pervin Tokat, kızının cenazesine sarılarak, "Bebeğimdi o benim, meleğimdi. Canım yavrum" diyerek feryat etti.

"BIRAKMAM, BIRAKAMAM KIZIMI"

Ayakta durmakta güçlük çekmesine rağmen kızının tabutunu bir an olsun bile bırakmayan baba Halil Şirin, “Bırakmam, bırakamam kızımı. Hakım helal olsun, helal olsun” diyerek cenaze boyunca gözyaşı döktü.

Yakınlarının desteğiyle kızının tabutunu takip eden acılı anne Pervin Tokat’ın, “O genç kardeşiniz benim kızımdı. Haberini yaparsın Ayhan abisi” sözleri, törene katılan herkesi ağlattı.

Duygusal anların yaşandığı törenin ardından Şebnem Şirin’in cenazesi toprağa verilmek üzere Güney ilçesine doğru yola çıktı.

Törene katılan kadınlar, cenazenin uğurlanmasının ardından kadın cinayetlerine tepki göstermek için kısa süreli oturma eylemi gerçekleştirdi.