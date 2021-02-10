Kan kanseri genç, TÜRKÖK'den sağlanan kök hücreyle sağlığına kavuştu

AA

Geçen yıl şubat ayında nefes darlığı şikayeti yaşayan ve rahatsızlığı her geçen gün artan Bilgiç, boğazında da şişlikler oluşması üzerine Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Çekilen ultrasonda boyun bölgesinde ciddi derecede nodül tespit edilen Bilgiç, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Genel Cerrahi Bölümü'ne sevk edildi.

Burada yapılan tetkiklerde Bilgiç'e Akut Lenfoblastik Lösemi tanısı koyuldu ve hastanede tedavi altına alındı. Kemoterapi tedavisi gören ve kök hücre nakli için çalışmalara başlayan doktorlar, Bilgiç'in 3 kardeşinin de kök hücrelerinin nakil için uygun olmaması üzerine TÜRKÖK'e başvurdu. TÜRKÖK'ten Bilgiç için uyumlu olan kök hücrenin bulunmasının ardından hasta, yapılan nakille sağlığına kavuştu.

- Kök hücre için bağış çağrısı

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Kök Hücre ve Aferez Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt, AA muhabirine, Bilal'e iki kür kemoterapi verdiklerini, remisyona (hastalık aktivitesinin bulunmadığı durum) girdikten sonra da kök hücre tedavisi yapmayı planladıklarını ve TÜRKÖK'ten 7 tam uyumlu verici bulunduğunu anlattı.

Vericiler içerisinden en uygunundan kök hücre nakli yaptıklarını ifade eden Erkurt, şöyle devam etti:

"Şu anda gayet sağlıklı ve yaklaşık 2-3 hafta sonra da taburcu etmeyi planlıyoruz. Genç bir hastamız, kök hücre yapmamızın sebebi hastalığı tamamen ortadan kaldırmaktı. Bu hastamızdaki durum da bağışçıların kardeşten olamaması. 3'te 1 hastada böyle durumlarla karşılaşıyoruz ve TÜRKÖK'e başvuruyoruz. TÜRKÖK'ten de şimdiye kadar neredeyse bulamadığımız kök hücre olmadı. TÜRKÖK'te 710 bin kemik iliği bağışçısı var. Bunlardan bir tanesi de benim, doku grubu uyumlu bir hasta çıkarsa bağışçı olacağım. Hastalarımıza, genç bir insana umut olması için insanlarımızın bağışçı olması lazım. Kök hücre bağışının bağışçıya hiçbir zararı yok."

- Merkezde 178 kök hücre nakli yapıldı

Merkez olarak geçen sene 178 kök hücre nakli yaptıklarını, bunlardan 13'ünün TÜRKÖK vasıtasıyla akraba dışı kök hücre nakli olduğunu vurgulayan Erkurt, "Son 3 yıldır üniversite ve kamu hastaneleri arasında en yüksek nakli yapan merkez İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezidir ve toplam nakil sayımız bine ulaştı. 2021 yılındaki hedefimiz 300 kök hücre nakline ulaşmak." dedi.

- Sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor

Bilal Bilgiç ise hastalığı nedeniyle çok ciddi sağlık sorunları yaşadığını, tek başına dışarıya çıkamadığını, nefes almakta zorlandığını, kalp çarpıntıları yaşadığını anlattı.

Kök hücre sayesinde sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Bilgiç, şunları kaydetti:

"Ben bu hastalığı geçirdiğim için maalesef TÜRKÖK bağışçısı olamayacağım. Çevremdekilerden, beni seven ve benim değer verdiğim her insandan başka bir insana umut olabilmesi için bağışçı olmasını rica edeceğim. Hiç tanımadığım, hayatımda hiç görmediğim bir insan bana umut oldu. Duygularımı, mutluluğumu anlatamam."

Anne Aynur Uyan da oğlunun kan kanseri olması nedeniyle çok üzüldüklerini ancak üzüntülerinin artık mutluluğa dönüştüğünü belirterek, "Bütün hocalarımızdan Allah razı olsun. Ellerinden gelen her şeyi yaptılar, minnettarız." dedi.