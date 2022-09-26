CEVİZ YAĞI NASIL KULLANILIR?

Ceviz yağını hem ağız yolu ile hem de direkt olarak cilt ya da saça uygulayarak kullanabilirsiniz. Yemek ve salatalarda ceviz yağı tercih ederken aşırıya kaçmamaya özen gösteriniz. Masaj yağı olarak alternatif tıpta da kullanımı mevcuttur.