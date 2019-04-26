Ağrı'da uzun yıllar diyaliz tedavisi gören ve Erzurum'da yapılan böbrek nakli ile sağlığına kavuşan Saim Mükail, kana kana su içme hayalini 6 yıl sonra geçekleştirdi.
AA'nın haberine göre; böbrek yetmezliği sebebiyle haftada 3 gün diyalize girmek zorunda olan Ağrılı 3 çocuk babası Saim Mükail (47),bir süre önce Samsun'da beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın bağışlanan böbreğinin kendisine uyumlu olduğu haberiyle büyük sevinç yaşadı.
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi bünyesindeki Organ Nakli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezinin Müdürü Prof. Dr. Gürkan Öztürk başkanlığındaki ekip tarafından bu merkezde yapılan başarılı ameliyatla böbrek nakledilen Mükail, yeniden sağlığına kavuştu.
Rahatsızlığı yüzünden yıllardır diyalize girdiği için birçok şeyden mahrum kalan Mükail, 6 yıllık bekleyişinin ardından gerçekleştirilen nakil sonrası kana kana su içme hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı.
Saim Mükail, 6 yıldır böbrek nakli beklediğini belirterek, "Bir süre önce telefonla arayıp beyin ölümü gerçekleşen hastanın bağışlanan böbreğinin uyumlu olduğu söylendi. Organ nakliyle hem sağlığıma hem de hayallerime kavuştum. Sebep olanlardan Allah razı olsun" dedi.
Hastalığı nedeniyle günlük hayatında çok zorluk çektiğini ve birçok sosyal aktiveden de mahrum kaldığını aktaran Mükail, 6 yıl boyunca haftada 3 gün diyalize girdiğini söyledi.
Mükail, organ bağışı yapanlara her zaman dua edeceğini vurgulayarak, "En çok kana kana su içmeyi çok özlemiştim. Allah organ bağışı yapanlardan razı olsun, onlar sayesinde hayallerime kavuştum. Ameliyatım başarılı geçti" diye konuştu.
"ORGAN BAĞIŞLAYARAK İNSANLARIN HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRİN"
Organ nakli haberiyle hayatındaki en mutlu günü yaşadığını dile getiren Mükail, şöyle devam etti: "Hastalığımda en büyük destekçim ailem oldu. Böbrek bana nasip olunca sanki dünyalar benim oldu, ailece çok sevindik. 6 yıldır su içemiyordum, aklıma ilk yemek filan değil, su içmek geldi. Allah sebep olanlardan binlerce kez razı olsun. Türkiye'de binlerce hasta organ bekliyor. Bu konuda tüm insanların daha duyarlı davranması gerekiyor. Organ bağışına herkesin el atması lazım. Organ bağışlayarak insanların hayallerini gerçekleştirin."
Mükail, Erzurum'da nakli yapan Öztürk ve ekibine de teşekkür ederek, taburcu olduktan sonra işine döneceği günü beklediğini ifade etti.
Organ Nakli Merkezi Müdürü Öztürk de organ yetmezliğinde en etkin tedavinin nakil ile mümkün olduğuna işaret ederek, "Hastamız 6 yıldır diyalize giriyordu. Nakilden sonra hastanın diyaliz ihtiyacı ortadan kalktı. Şu an hastamızın kan değerleri, her şeyi normal, herhangi bir sıkıntısı yok, kısa sürede taburcu edeceğiz" dedi.
Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya merkezdeki çalışmalara sağladığı katkılardan dolayı teşekkür eden Öztürk, organ bağışının önemine işaret ederek, herkesin organ bağışı konusunda duyarlılık göstermesini istedi.
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