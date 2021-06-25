Kanada, ABD Kongre baskınıyla ilişkili olan grubu terör listesine aldı 0:00 / 0:00

Reuters / HABERTURK.COM

6 Ocak 2021 tarihinde ABD’de Kongre baskınına ilişkin komisyon kurulmasının ardından, ABD savcıları bu ayın başında Three Percenters adlı grup hakkında iddianame almıştı.

Kanadalı yetkililer 6 Ocak Kongre baskınına atıfta bulunarak ve Three Percenters grubunun üyelerinin 2020’de Michigan valisini kaçırma planı ile bağlantılı olduğunu söyledi.

Kanada ayrıca önde gelen Amerikalı neo-Nazi James Nolan Mason ve İngiliz grup Aryan Strikeforce'u cuma günü terör örgütü listesine ekledi.

Grupların mal varlıklarının bankalar ve finans kurumları tarafından dondurulabileceğini ve bu gruba üye olan kişilerin Kanada'ya girişinin engelleneceğini bildirdi.

Bilindiği gibi Kanada, aşırı sağcı grup Proud Boys'u ABD’de 6 Ocak Kongre baskına yapılan saldırıda "önemli bir rol" oluşturduğunu söyleyerek terörist bir grup olarak adlandırmıştı.