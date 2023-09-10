ABD'ye bir darbe de Kanada'dan! Dünya üçüncüsü oldular... - Son Dakika Basketbol Haberleri - Basketbol Haberleri

ABD'ye bir darbe de Kanada'dan! Dünya üçüncüsü oldular... - Son Dakika Basketbol Haberleri - Basketbol Haberleri

Kanada, ABD'yi uzatmada devirdi, Dünya üçüncüsü oldu! Kanada Basketbol Milli Takımı, ABD'yi uzatmada 127-118 yenerek 2023 FIBA Dünya Kupası'nda bronz madalya kazandı. Kanada'da Dillon Brooks 39 sayı, 4 ribaunt, 5 asistle galibiyetin mimarı olurken, Shai Gilgeous-Alexander 31 sayı, 12 asistle "double double" yaptı

Kanada Basketbol Milli Takımı, ABD'yi uzatmada 127-118 yenerek 2023 FIBA Dünya Kupası'nda bronz madalya kazandı.

Filipinler'in Pasay kentindeki Mall of Asia Arena'da oynanan üçüncülük maçında 5'i altın olmak üzere 12 madalyayla organizasyon tarihinin en başarılı takımı ABD ile Kanada karşı karşıya geldi.

Maçın ilk çeyreğini 34-25 önde geçen Kanada, soyunma odasına da 58-56 üstünlükle gitti. Üçüncü periyodun 91-82 Kanada lehine geçildiği karşılaşmada ABD son çeyrekte farkı kapattı ve normal süre 111-111 berabere tamamlandı. Uzatmada rakibine 127-118 üstünlük kuran Kanada, tarihinde ilk kez bronz madalyaya uzandı. REKLAM

ABD, 2019'un ardından bu turnuvadan da madalyasız ayrıldı. Kanada'da Dillon Brooks 39 sayı, 4 ribaunt, 5 asistle galibiyetin mimarı olurken, Shai Gilgeous-Alexander 31 sayı, 12 asistle "double double" yaptı.

Anthony Edwards'ın 24 sayıyla takımının en skorer ismi olduğu ABD'de ise Austin Reaves 23 sayı, 5 ribaunt, Mikal Bridges 19 sayı, 9 ribauntla oynadı.

ÖNERİLEN VİDEO