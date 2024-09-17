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        Haberler Dünya Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya istifa baskısı artacak mı? | Dış Haberler

        Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya istifa baskısı artacak mı?

        Kanada Başbakanı Trudeau, Montreal'deki seçimlerin ardından hüsrana uğradı ve uzun süredir elinde tuttuğu parlamento koltuğunu kaybetti. Bu sonucun  Trudeau'ya yönelik istifa baskılarını artırması bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 17.09.2024 - 15:09 Güncelleme: 17.09.2024 - 15:09
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        Trudeau'ya istifa baskısı artacak mı?
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        2015 yılından bu yana Kanada'nın başbakanı olarak görev yapan Justin Trudeau, Montreal'deki ara seçimlerin ardından hayal kırıklığına uğradı, Trudeau'ya istifa etmesi yönünde baskıların artacağı düşünülüyor.

        İktidardaki Kanada Liberal Partisi, Montreal'deki ara seçimlerde ön sonuçların gösterdiğine göre, uzun süredir elinde tuttuğu parlamento koltuğunu kaybetti.

        Montreal'deki seçimlerde, ayrılıkçı Bloc Quebecois'in adayı Louis-Philippe Sauvé birinci sıraya yükseldi, Liberal Parti'nin adayı Laura Palestini ise ikinci sıraya geriledi.

        Bu sonucun, Başbakan Trudeau'nun istifa etmesi için baskı yaratacağı düşünülüyor.

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        Bu sonuç, neredeyse dokuz yıldır göre yapan ve popülaritesi giderek azalan Trudeau'nun siyasi geleceği hakkında düşünmesini sağlayacak. Kanada'da vatandaşlar, yaşam maliyetlerindeki artış ve konut krizi gibi sorunlardan bir süredir şikayetçi.

        Kanada'da seçimlerin Ekim 2025'te yapılması planlanıyor.

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        #Justin Trudeau
        #kanada
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