Trudeau'nun yeni stili gündem oldu 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Bukleli saçları ile tanınan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, imaj değişikliğine gitti. Ancak Trudeau'nun yeni tarzı beklenmedik tepkilerle kaşılaştı.

Trudeau'nun son hali, yeni görünümünün Jim Carrey'in meşhur filmi Dumb & Dumber'ın (Salak ile Avanak) meşhur karakteri Lloyd Christmas ile karşılaştırmasına neden oldu.

— Aaron Rupar (@atrupar) July 18, 2022

ABD'li haber kanalı Fox News, Trudeau'nun Quebec'e yaptığı bir ziyarette görüntülerini göstererek konuyu haber bültenine dahi taşıdı. Trudeau'nun stili kimilerince beğenilirken kimilerince kötü bulundu.

ÇORAPLARI İLE GÜNDEM OLMUŞTU

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, görev başına gelmesinden bu yana sıradışı çorap tarzıyla gündem oluyor.

Görsel: Associated Press

Trudeau; G7 Zirvesi, NATO Zirvesi gibi önemli etkinliklerde dahi imza stilinden ve sıradışı çoraplarından vazgeçmiyor.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.