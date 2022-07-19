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Haberler Dünya
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Kanada Başbakanı Trudeau'nun yeni stili gündem oldu

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun yeni bir saç kesimi ülkesi kadar dünyada da gündem oldu. Trudeau'nun stiline ilişkin yerel medyada çok sayıda karşılaştırmalar da yapıldı.

Kanada Başbakanı Trudeau'nun yeni stili gündem oldu
Trudeau'nun yeni stili gündem oldu
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HABERTURK.COM

Bukleli saçları ile tanınan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, imaj değişikliğine gitti. Ancak Trudeau'nun yeni tarzı beklenmedik tepkilerle kaşılaştı.

Trudeau'nun son hali, yeni görünümünün Jim Carrey'in meşhur filmi Dumb & Dumber'ın (Salak ile Avanak) meşhur karakteri Lloyd Christmas ile karşılaştırmasına neden oldu.

ABD'li haber kanalı Fox News, Trudeau'nun Quebec'e yaptığı bir ziyarette görüntülerini göstererek konuyu haber bültenine dahi taşıdı. Trudeau'nun stili kimilerince beğenilirken kimilerince kötü bulundu.

ÇORAPLARI İLE GÜNDEM OLMUŞTU

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, görev başına gelmesinden bu yana sıradışı çorap tarzıyla gündem oluyor.

Görsel: Associated Press

Trudeau; G7 Zirvesi, NATO Zirvesi gibi önemli etkinliklerde dahi imza stilinden ve sıradışı çoraplarından vazgeçmiyor.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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